В Свердловской области двое мужчин, угрожая продавцу гранатой, украли водку

После грабежа они пошли продолжать застолье. Но их праздник длился недолго.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.03.2017

Как сообщает пресс-служба областного управления МВД сегодня, 31 марта, в поселке Юрты под Новой Лялей грабители похитили из магазина водку, угрожая продавцу гранатой.

Праздновали и «не хватило»

По информации источника, двое нетрезвых мужчин зашли в поселковый магазин, единственный в населенном пункте. Выбрав товар, они стали угрожать продавцу, предъявив гранату. Продавец отдала спиртное и злоумышленники ушли.

«Я тут всех взорву!»

- Один из мужчин кричал, что ему терять нечего, и он всех взорвет, - приводит ведомство слова продавщицы.

Пострадавшая вызвала полицию, которая без труда сказала имена и фамилии грабителей. Полиция задержала собутыльников, которые продолжали начатое до ограбления застолье.

Как выяснилось, граната - это муляж, который один из собутыльников подарил второму.

Возбуждено уголовное дело о разбое, грабителям грозит до 10 лет тюрьмы.

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