В Свердловской области двое мужчин, угрожая продавцу гранатой, украли водку

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.03.2017
Как сообщает пресс-служба областного управления МВД сегодня, 31 марта, в поселке Юрты под Новой Лялей грабители похитили из магазина водку, угрожая продавцу гранатой.
Праздновали и «не хватило»
По информации источника, двое нетрезвых мужчин зашли в поселковый магазин, единственный в населенном пункте. Выбрав товар, они стали угрожать продавцу, предъявив гранату. Продавец отдала спиртное и злоумышленники ушли.
«Я тут всех взорву!»
- Один из мужчин кричал, что ему терять нечего, и он всех взорвет, - приводит ведомство слова продавщицы.
Пострадавшая вызвала полицию, которая без труда сказала имена и фамилии грабителей. Полиция задержала собутыльников, которые продолжали начатое до ограбления застолье.
- Как выяснилось, граната - это муляж, который один из собутыльников подарил второму.
- Возбуждено уголовное дело о разбое, грабителям грозит до 10 лет тюрьмы.
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