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В Свердловской области суд вынес приговор слесарю, из-за которого газом отравилась семья с детьми

В Свердловской области суд вынес приговор слесарю, из-за которого газом отравилась семья с детьми
16+
Фото: архив НАШЕЙ
Мужчина забыл установить на газовый котел дымоотводящую трубу.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.03.2017

В Свердловской области газовщика приговорили к году лишения свободы из-за того, что из-за его работы пострадали женщина и дети, рассказали 30 марта в следственном управлении СК РФ по Свердловской области.
 
В феврале 2016 года мужчина при проведении работ забыл установить на газовый котел дымоотводящую трубу, в результате чего отравилась семья из трех человек.

— Судом установлено, что Сумин, работая слесарем внутридомового оборудования комплексно-эксплуатационной службы ЗАО «ГАЗЭКС» в Кировграде, на основании договора о техническом обслуживании и ремонте внутриквартирного газового оборудования 4 февраля 2016 года проводил плановые работы по проверке работоспособности газового водонагревателя в квартире жительницы Кировграда. Нарушив правила ремонта внутридомового газового оборудования, Сумин по окончании работ не установил газоотводящую трубу на патрубок водонагревателя, не обеспечил герметичность их соединения, — уточнили в прокуратуре Свердловской области.

Получил за выполненную работу около 500 рублей, слесарь ушел, а мама включила котел, дабы согреть двух детей 4 и 3 лет. Вскоре вся семья почувствовала резкое недомогание и оказалась на больничных койках с диагнозом отравление угарным газом.
  • Как позднее выяснилось, мужчина забыл установить газоотводящую трубу и тем самым не обеспечил герметичность соединения с парубком водонагревателя. Перед тем как потерять сознание, женщина успела позвонить родственникам, которые по приезде вызвали медиков.
  • В суде свои ошибки слесарь не признал. Однако суд, основываясь на доводах обвинения, вынес приговор – ограничение свободы сроком на один год.
  • В Кировграде нередко происходят отравления газом: в марте 2017 года там также пострадали женщина с детьми.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Марина Подкорытова, 31.03.2017, 10:12
Тэги: Суд, Происшествия, Здоровье
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