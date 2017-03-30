Чумка XXI века: в самом крупном ПКС собак Екатеринбурга из-за вируса введен карантин

Все четвероногие обитатели пункта временного содержания заболели чумкой.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.03.2017

В одном из самых крупных приютов для животных Екатеринбурга объявили карантин. Животные, которые там содержатся, заболели чумкой, сообщает e1.ru 31 марта.

– В екатеринбургском пункте кратковременного содержания собак введён карантин из-за чумки. Все 130 животных заболели, четверо погибли, шесть собак помещены в клинику. Остальные лечатся в самом приюте, территория обрабатывается, – рассказала руководитель фонда «Зоозащита» Анна Вайман.

До середины апреля выгул собак запрещён, чтобы инфекция не распространялась. У чумки тяжелые последствия для животных, однако для человека она не опасна.

– Инкубационный период – 3-4 недели, поэтому болезнь может неожиданно вернуться. Чума поражает разные органы: у одной собаки отказали почки, у другой – поражение нервной системы. Мы сейчас ведём сбор средств для лечения животных, – пояснила Анна.