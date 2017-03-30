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Чумка XXI века: в самом крупном ПКС собак Екатеринбурга из-за вируса введен карантин

Чумка XXI века: в самом крупном ПКС собак Екатеринбурга из-за вируса введен карантин
16+
Фото: www.pitomec.ru
Все четвероногие обитатели пункта временного содержания заболели чумкой.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.03.2017

В одном из самых крупных приютов для животных Екатеринбурга объявили карантин. Животные, которые там содержатся, заболели чумкой, сообщает e1.ru 31 марта.

– В екатеринбургском пункте кратковременного содержания собак введён карантин из-за чумки. Все 130 животных заболели, четверо погибли, шесть собак помещены в клинику. Остальные лечатся в самом приюте, территория обрабатывается, – рассказала руководитель фонда «Зоозащита» Анна Вайман.

До середины апреля выгул собак запрещён, чтобы инфекция не распространялась. У чумки тяжелые последствия для животных, однако для человека она не опасна.

– Инкубационный период – 3-4 недели, поэтому болезнь может неожиданно вернуться. Чума поражает разные органы: у одной собаки отказали почки, у другой – поражение нервной системы. Мы сейчас ведём сбор средств для лечения животных, – пояснила Анна.

  • Симптомами чумки у собак являются: лихорадка, воспаление слизистых оболочек, поражения кожи и центральной нервной системы.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Наталья Ксенофонтова, 31.03.2017, 21:49
Тэги: Смерть, Здоровье, Животные
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