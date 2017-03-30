За срубленные березы житель Свердловской области может сесть на два года

Мужчина объяснил, что деревья мешали ему проехать.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.03.2017

Прокуратура Слободо-Туринского района утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 34-летнего местного жителя. Его обвиняют в незаконной рубке лесных насаждений.

Вырубил три березы

Мужчине вменяется в вину, что в январе 2017 года он незаконно вырубил деревья. Департаменту лесного хозяйства Свердловской области был причинен ущерб на сумму 13 тысяч рублей. Мужчина пояснил, что березы мешали проехать к месту официально отведенной ему для рубки лесосеки.

Крестьянское хозяйство «Липчинское»

Правонарушение произошло в крестьянском хозяйстве «Липчинское». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Мужчина пояснил, что деревья мешали ему проезжать на собственную вырубку. Ему грозит лишение свободы на срок до двух лет.

Его деяние подпадает под ч. 1 ст. 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений, если эти деяния совершены в значительном размере»).

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