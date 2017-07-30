Аэропорт Екатеринбурга запустил новые тарифы на парковку

Автомобилисты будут платить за стоянку меньше.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.07.2017

В Кольцово запустили новые пакетные тарифы для краткосрочной парковки.

Теперь авиапассажиры будут платить за парковку на время командировки или отпуска меньше. С 1 августа аэропорт впервые запускает пакетные тарифы на парковку на привокзальной площади: стоянка на 4-8 дней будет стоить 3800 рублей, 9-11 суток – 4900 рублей, 12-15 суток – 6500 рублей.

Это на 45 процентов дешевле стоимости парковки до запуска пакетных тарифов. Новые расценки на парковку для авиапассажиров будут действовать до 30 сентября.