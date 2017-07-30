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Екатеринбуржцу, который бил своего ребенка головой об асфальт, дали 9 лет

Екатеринбуржцу, который бил своего ребенка головой об асфальт, дали 9 лет
16+
Фото: Евгений Светлый/"Наша Газета"
Мужчина отправится в колонию строгого режима.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.07.2017

В Екатеринбурге суд вынес приговор 39-летнему Александру Мошкину, который бил своего четырехлетнего ребенка головой об асфальт, сообщает корреспондент НАШЕЙ. 
 
Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга отправил Мошкина в колонию строгого режима на 9,5 лет. Суд признал мужчину виновным в покушении на убийство малолетнего. Гособвинитель просил для мужчины 12 лет. 
 
Защита Мошкина настаивает на его невиновности:

 У мальчика единственная царапина на лбу, это констатировали врачи больницы. Мальчик говорил, что они с отцом играли в кулаки. Дело политическое, так как сказал вмешаться Бастрыкин (глава Следственного комитета РФ, - прим.ред). Он должен был иметь умысел на убийство, но его не имел. Наши следственные органы побоялись перечить федеральному Следственному комитету. Повторюсь, ещё до возбуждения уголовного дела ребенок рассказывал врачам, что они с отцом играли в кулачки. Эту же версию озвучил и обвиняемый. Мы настаиваем на полной невиновности,  заявил адвокат Юрий Салемгареев.  Кровь, обнаруженная на месте приступления принадлежит отцу мальчика. Его ударили предположительно кастетом. Поэтому, я не понимаю? за что наградили того, кого наградили.

Напомним, Мошкин, будучи пьяным, несколько раз ударил своего четырехлетнего сына головой об асфальт на проспекте Космонавтов вечером 18 авпреля. Ребенка спасли двое прохожих, один из которых ударил Мошкина кулаком. По счастливому стечению обстоятельств, неподалеку на перекрестке стояла карета скорой помощи, медики которой доставили малыша в больницу.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Маша Шмурыгина, 31.07.2017, 15:23
Тэги: Суд, Дети
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