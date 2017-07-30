Екатеринбуржцу, который бил своего ребенка головой об асфальт, дали 9 лет

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.07.2017
– У мальчика единственная царапина на лбу, это констатировали врачи больницы. Мальчик говорил, что они с отцом играли в кулаки. Дело политическое, так как сказал вмешаться Бастрыкин (глава Следственного комитета РФ, - прим.ред). Он должен был иметь умысел на убийство, но его не имел. Наши следственные органы побоялись перечить федеральному Следственному комитету. Повторюсь, ещё до возбуждения уголовного дела ребенок рассказывал врачам, что они с отцом играли в кулачки. Эту же версию озвучил и обвиняемый. Мы настаиваем на полной невиновности, – заявил адвокат Юрий Салемгареев. – Кровь, обнаруженная на месте приступления принадлежит отцу мальчика. Его ударили предположительно кастетом. Поэтому, я не понимаю? за что наградили того, кого наградили.
- Инцидент попал на уличные камеры видеонаблюдения, и спустя сутки полицейские задержали Мошкина. Он не признал вину и заявлял, что таким образом играл с ребенком в космонавтов. Той же версии придерживалась супруга Мошкина Евгения.