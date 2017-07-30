Энергетики вернули екатеринбуржцам горячую воду на день раньше срока

Ремонтные работы на Среднеуральской электростанции удалось завершить раньше.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.07.2017

Среднеуральская ГРЭС вернула горячую воду в дома на Уралмаше, Эльмаше и Сортировке, сообщает energyland.info.

Энергетики завершили ремонт теплосети на день раньше запланированного срока – 29 июля. Уже на следующий день горячая вода вернулась в дома Уралмаша, Эльмаша, Сортировки, а также Верхней Пышмы и Среднеуральска.

Ремонт магистральных сетей с полным отключением горячей воды стартовал 17 июля . За почти две недели энергетики провели гидравлические испытания и ремонт сетей, промыли водовод, заменили самый проблемный участок, а также 14 насосов, бойлеров и систем фильтрации.

Кроме этого, специалисты Роспотребнадзора провели анализ проб воды и выдали положительное заключение – исходная вода электростанции соответствует нормам питьевой.