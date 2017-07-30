Люди тонут не так как в кино! НАША рассказывает признаки, по которым можно понять, что человеку грозит гибель

Большинство людей подвержены стереотипам, которые могут помешать предотвратить трагедию.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.07.2017

Знаете ли вы, по каким признакам можно понять, что человек тонет? Казалось бы, все просто. Тонущий громко кричит, взывая о помощи и размахивает руками, чтобы привлечь внимание. Однако это не так!

В разгар купального сезона в Свердловской области, НАША расскажет, по каким признакам можно понять, что человек тонет. Мы попросили рассказать об этом специалистов из службы МЧС по Свердловской области.

Во-первых, голова тонущего обычно погружена в воду. При этом, рот находится у самой поверхности и периодически скрываясь под водой. Главное для попавшего в беду, в этот момент, - сделать глоток воздуха. Попросить о помощи, в это мгновение, человек попросту не успевает.

Во-вторых, тонущие люди не могут махать руками, привлекая внимание окружающих. Начиная тонуть, они инстинктивно вытягивают руки в стороны, чтобы оттолкнуться от воды.

Специалисты рассказали, что увидев такие признаки, необходимо незамедлительно вызвать спасателей по телефону «101» и попытаться помочь человеку, бросив ему верёвку или спасательный круг, чтобы не случилось непоправимое. В МЧС отметили, что многие люди не верно представляют как выглядит тонущий.

- Оказалось, большинство граждан убеждены, что тонущий человек громко просит о помощи и машет руками, пытаясь обратить на себя внимание. Это стереотип, навязанный кинематографом, - отметили в ведомстве.

Напомним, накануне в Заречном, в ходе празднования Дня военно-морского флота, утонул мужчина.

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