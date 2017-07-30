Куйвашев на велике, а Ройзман пешком: на марафоне «Европа-Азия» появился велопробег

До общего старта осталось меньше недели.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.07.2017
На марафоне "Европа-Азия", который пройдет 6 августа, появится велопробег. Маршрут для данной категории согласовали накануне.
– Это получилось спонтанно и информация об этом появилась пару дней назад. Велосипедисты начнут гонку в 08.10, но в какую сторону они поедут – неизвестно, – рассказали "Нашей Газете" организаторы марафона.
Также сообщается, что врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев примет участие в гонке на велосипеде, а мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман будет бежать марафон.
- Напомним, что данный забег пройдет в Екатеринбурге третий раз. В этом году ожидается до 6000 участников.
- Каждый смог выбрать нужную для себя дистанцию: 3, 10, 21 или 42 километра.
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