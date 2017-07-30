На окраине Екатеринбурга построят три улицы за полмиллиарда рублей

Все работы должны завершить к лету 2019 года.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.07.2017

В микрорайоне Солнечный построят три новые улицы. На благоустройство дальней части Уктуса планируют потратить более полумиллиарда рублей. Новый тендер появился на портале госзакупок.

От будущего подрядчика требуют строительство участков улиц № 1 (Чемпионов), № 3 (Любви) и № 7 (Золотистого бульвара). Все работы должны будут завершить за 35 месяцев.

Судя по схеме, в Солнечном самый длинный из будущего участков дороги – это улица Чемпионов от пересечения с Лучистой до Любви. Золотистый бульвар пройдет через весь микрорайон, параллельно Лучистой, и свяжет собой два других.

Добавим, что недавно в Екатеринбурге появилась улица имени Героя России Леонида Валова.

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