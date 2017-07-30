На Свердловскую область надвигаются дожди, грозы и град

Скорость ветра будет достигать 25 метров в секунду.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.07.2017

Синоптики предупреждают жителей Свердловской области о надвигающейся непогоде. В ближайшие дни в регионе ожидаются дожди, грозы, град и шквалистый ветер со скоростью 20-25 метров в секунду.

На время шторма следует отказаться от дальних поездок за город. При движении за рулем по городу не превышайте скорость. Если сильный ливень все-таки застал вас в машине – переждите его на обочине.

Рыбакам и охотникам лучше воздержаться от сплавов и походов в лес. Туристическим группам не стоит выходить на маршруты до окончания циклона. Родителям рекомендуют не оставлять детей без присмотра.

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