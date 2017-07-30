Над химзаводом в Красноуральске повисло желтое облако

Жители уверены, что на предприятии произошел выброс химикатов.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.07.2017

В Красноуральске над заброшенным химзаводом, где хранился тротил, повисло желтое облако.

Спасатели получили сообщение о желтом облаке над химзаводом вечером 30 июля. Сотрудники МЧС и полиции, прибывшие на место, установили, что облако появилось из-за демонтажа оборудования на недействующем предприятии. На место также выезжали специалисты Роспотребнадзора, которые взяли пробы атмосферного облака и пришли к выводу, что превышения уровня диоксида азота в воздухе нет.

Между тем местные жители уверены, что облако – результат выброса окислов азота. Пользователи публикуют в соцсетях фото яркого и плотного желтого облака, повисшего над заводом.