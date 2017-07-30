Над химзаводом в Красноуральске повисло желтое облако

Жители уверены, что на предприятии произошел выброс химикатов.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.07.2017
В Красноуральске над заброшенным химзаводом, где хранился тротил, повисло желтое облако.
Спасатели получили сообщение о желтом облаке над химзаводом вечером 30 июля. Сотрудники МЧС и полиции, прибывшие на место, установили, что облако появилось из-за демонтажа оборудования на недействующем предприятии. На место также выезжали специалисты Роспотребнадзора, которые взяли пробы атмосферного облака и пришли к выводу, что превышения уровня диоксида азота в воздухе нет.
Между тем местные жители уверены, что облако – результат выброса окислов азота. Пользователи публикуют в соцсетях фото яркого и плотного желтого облака, повисшего над заводом.
В областном управлении МЧС отметили, что угрозы для жителей нет.
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ЧП на Красноуральском химзаводе происходят регулярно. Весной этого года на предприятии несколько раз вспыхивали пожары, дым от которых был желтым. Так, в апреле на заводе горел кислотный осадок в заброшенном цехе, в конце марта горела башня для охлаждения воды.
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Весной 2016 года при демонтаже на предприятии вспыхнул резервуар с остатками отложений азотной кислоты. Тогда же на территории завода обнаружили бесхозный тротил, который хранился под открытым небом и в свободном доступе.
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Зимой 2017 года на охранников завода напали шестеро вооруженных людей. Подробнее здесь.
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Владелец завода Лариса Губайдуллина является фигурантом уголовного дела о нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах. Женщина пыталась бежать за границу, но была задержана. Завод признан банкротом в 2016 году.
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