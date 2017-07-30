В ФАС рассказали, как изменятся тарифы после отмены роуминга внутри России

Операторы должны отменить внутрироссийский роуминг в середине августа.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.07.2017

Отмена роуминга внутри России может спровоцировать рост тарифов мобильных операторов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на начальника управления регулирования связи и информационных технологий Федеральной антимонопольной службы Елену Заеву.

По словам Заевой, в среднем тарифы могут вырасти на "доли копейки" за минуту. При этом роста тарифов может не быть, так как сотовые операторы могут компенсировать убытки от отмены внутрироссийского рынка за счет продаж.

В ФАС отметили, что операторы и не должны возмещать потерю дохода от внутрироссийского роуминга, так как оснований для взимания этой платы не было. Ведомство намерено проверить, насколько качественно операторы выполнят требование по отмене роуминга внутри России.