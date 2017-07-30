«Плавал и исчез под водой»: полиция ищет свидетелей, которые видели в Исети тонущего мужчину

Очевидцы видели тело в воде, но найти его не удалось.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.07.2017

Полиция Екатеринбурга разыскивает свидетелей, которые могли видеть, как в ночь на 31 июля в Исети тонет мужчина. О случившемся сообщил местный житель.

– Гуляли с девушкой по Малышевскому мосту, увидели, что плавает мужчина в одежде, было примерно 01.30 ночи. Пара компаний стояли внизу под мостом и просто наблюдали, моей девушке показалось, что он тонет, мы решили добежать и попытаться помочь. Но, к сожалению, когда мы подбежали к спуску в Исеть, то уже никто не шевелился и никого не было в воде. У людей, которые это все видели в 5-7 метрах, мы спросили, где человек, они ответили, что плавал и исчез под водой, – анонимно сообщил подписчик в группе "Инцидент ВКонтакте".

В полиции подтвердили факт обращения, но тело найти так и не удалось.

– Сообщение поступило в отдел полиции № 5. На место выезжала оперативная группа, но ничего не было найдено. Если кто-то располагает дополнительной информацией, пусть сообщит в полицию, – рассказали "Нашей Газете" в городском МВД.

Стоит добавить, что на прошлой неделе под Нижним Тагилом утонула 6-летняя девочка.

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