Под Екатеринбургом грибники нашли труп без головы

Тело отправили на судмедэкспертизу.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.07.2017
Под Екатеринбургом в районе поселка Решеты грибники обнаружили тело без головы.
Грибники наткнулись на труп на Старомосковском тракте в субботу, 29 июля. Как сообщил НАШЕЙ представитель областного управления Следственного комитета Александр Шульга, голова лежала рядом с телом, она отделилась из-за гнилостных изменений. О причинах смерти мужчины говорить пока преждевременно, однако признаков насильственной смерти на теле нет.
- Сотрудники Верх-Исетского следственного отдела начали проверку. Труп отправлен на экспертизу, которая установит точную причину гибели.