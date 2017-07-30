Приставы начали искать машины уральских должников через камеры «Безопасного города»

Таким способом в ведомстве отслеживают маршруты неплательщиков.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.07.2017
Уральские судебные приставы начали наблюдать за должниками через камеры "Безопасного города". Как рассказала и.о. главы ведомства Елена Сидорова, таким способом приставы ищут автомобили злостных неплательщиков.
– Мы договорились с администрацией Екатеринбурга и подключились к камерам «Безопасного города». На них мы можем отследить машины должников, – объясняет Елена Сидорова.
Этот способ приставы используют вместе с системой "Мобильный розыск". Программа, которая позволяет узнать все долги владельца машины по номеру, помогла сотрудникам ведомства только за июнь арестовать 50 автомобилей.
- Напомним, систему "Мобильный розыск" Федеральная служба судебных приставов запустила в январе 2016 года.