Жара, дожди и резкое похолодание: погода на неделе в Екатеринбурге будет переменчивой

В начале недели температура воздуха поднимется до плюс 28-29 градусов, к выходным похолодает до плюс 14 градусов.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.07.2017

Понедельник, 31 июля. Последний день июля будет солнечным и жарким: температура воздуха днем прогреется до плюс 27 градусов. Осадков не ожидается, ветер южный, 3 метра в секунду.

Во вторник, 1 августа. Август начнется с жары - будет еще теплее, чем в понедельник: температура воздуха днем поднимется до плюс 29 градусов. При этом начнутся дожди и грозы: осадки возможны в течение всего дня. Ветер юго-западный, слабый.

Среда, 2 августа. Похолодает до плюс 23 градусов. Утро будет солнечным, однако затем погода испортится - днем возможна гроза, к вечеру начнется дождь. Ветер усилится до трех метров в секунду и станет северо-западным.

Четверг, 3 августа. Утром пройдет дождь, в целом погода будет облачной. Температура воздуха не поднимется выше плюс 22 градусов. Ветер северо-западный, 6 метров в секунду.

В пятницу, 4 августа, погода не изменится: днем - плюс 22 градуса, небольшой дождь. Вечером также возможны осадки, ветер западный, 5-6 метров в секунду.

В субботу, 5 августа, погода испортится окончательно: утром пройдет дождь, похолодает до плюс 14 градусов. Днем - плюс 18. Ветер северо-западный, 3-4 метра в секунду.

Воскресенье, 6 августа. Дожди в этот день будут идти с утра и до вечера. Температура воздуха - плюс 16-18 градусов. Ветер юго-западный, 3-5 метров в секунду.