Стала известна личность екатеринбуржца, напавшего с ножом на беременную жену прямо в роддоме

Пара недавно поженилась, уже имеет дочку. Знакомые до сих пор не могут поверить, что Григорий на такое способен.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.07.2017

Стала известна личность мужчины, который подозревается в нападении с ножом на свою беременную жену.

Это местный житель 1989 года рождения Григорий Г.

Сотрудники органов внутренних дел обращаются ко всем, кто располагает сведениями о возможном местонахождении разыскиваемого, с просьбой немедленно сообщать в полицию по телефонам: +7(953)0530536, +7(904)3835555 (Уголовный розыск), (343)356-42-15, (343)294-14-94 (Дежурная часть) либо 02.

Информацию также можно сообщать в Следственный отдел по Орджоникидзевскому району по телефону (343) 360-43-43.