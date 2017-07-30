Стала известна личность екатеринбуржца, напавшего с ножом на беременную жену прямо в роддоме

Пара недавно поженилась, уже имеет дочку. Знакомые до сих пор не могут поверить, что Григорий на такое способен.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.07.2017
Стала известна личность мужчины, который подозревается в нападении с ножом на свою беременную жену.
Это местный житель 1989 года рождения Григорий Г.
Сотрудники органов внутренних дел обращаются ко всем, кто располагает сведениями о возможном местонахождении разыскиваемого, с просьбой немедленно сообщать в полицию по телефонам: +7(953)0530536, +7(904)3835555 (Уголовный розыск), (343)356-42-15, (343)294-14-94 (Дежурная часть) либо 02.
Информацию также можно сообщать в Следственный отдел по Орджоникидзевскому району по телефону (343) 360-43-43.
- Напомним, что инцидент произошел утром 30 июля в роддоме на Уралмаше.
- Врачам удалось спасти жизнь матери и ребенку, но их состояние оценивается как тяжелое.