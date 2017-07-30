Трое грабителей вынесли из DNS в Екатеринбурге мобильников на полтора миллиона рублей

Под покровом ночи в магазин электроники залезли три грабителя.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.07.2017

В магазине электроники DNS на Амундсена, 63, который ограбили в ночь на 31 июля, подсчитали ущерб. На прилавках недосчитались мобильных телефонов на общую сумму 1,5 миллиона рублей. Воры разбили нижнюю часть витрины и залезли в торговый зал.

– Надо сказать, что ребята молодые и скорее всего скоро будут пойманы. Без курьезов не обошлось, когда воры убегали они промахнулись мимо дыры в витринах, – говорится в заявлении торговой сети.

Официальный youtube канал DNS опубликовал видео с камер видеонаблюдения.

На кадрах прекрасно видно, как трое грабителя в масках разбивают стеллажи и складывают товар в мешки.

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