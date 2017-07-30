«Не бросайте трубку – расшифровку звонков прикрепите к жалобе»: приставы объяснили, как избавиться от коллектора

Правда, пока каких-то результатов удалось добиться только по двум обращениям.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.07.2017

В 2017 году в свердловскую службу судебных приставов, которая с января контролирует работу коллекторских компаний, поступило от уральцев уже порядка 400 жалоб. Но, по словам и.о. главы ведомства Елены Сидоровой, решения были вынесены лишь по двум из них.

Такая ситуация сложилась из-за того, что многие горожане подают жалобы неправильно. Глава судебных приставов советует – прежде чем обращаться в ведомство, необходимо убедится, что вам звонят именно коллекторы.

– Нельзя сразу бросать трубку, послушайте хотя бы 20 секунд. Если это действительно коллектор, и он звонит вам больше двух раз в неделю – запросите у сотового оператора расшифровку ваших вызовов и прикрепите ее к жалобе, – говорит Елена Сидорова.

Но многие обращения не задерживаются у судебных приставов, так как их пересылают в другие ведомства.

– Подчеркну – мы работаем с уральскими коллекторскими организациями, – объясняет Елена Сидорова. – Поэтому если поступает жалоба, например, на кредитное учреждение, такую заявку мы пересылаем в Центральный банк. Если обращения касаются компаний, зарегистрированных в Москве или других городах – в таком случае мы перенаправляем их коллегам-приставам в этих регионах.

В Свердловской области лицензии есть у семи коллекторских агентств. Две жалобы, по которым удалось добиться какого-то результата, как раз касаются этих компаний. В первом случае на 5 тысяч рублей оштрафовали слишком настойчивого телефонного коллектора. По второй ситуации споры идут до сих пор – там приставы вынесли предупреждение компании, которая использовала автоинформатора.

– Пока мы только нарабатываем опыт рассмотрения подобных дел. Мы первопроходцы в этих вопросах. Пока не совсем понятно, попадает ли автоинформатор под запрет более двух звонков в неделю или нет. Поэтому коллекторская компания решила обжаловать наше решение через суд, – добавила Елена Сидирова.

Напомним, с января 2017 года вступил в силу закон о коллекторах, который запрещает взыскателям часто звонить должнику, угрожать ему и портить его имущество. На прошлой неделе Свердловская область попала в десятку лидеров по количеству жалоб на коллекторов.