В Екатеринбурге двухлетний ребенок, которого мать не кормила несколько дней, отравился чистящим средством

Возбуждено уголовное дело.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.07.2017

В Екатеринбурге возбудили уголовное дело в отношении матери двухлетнего ребенка, которого женщина не кормила несколько дней.

Житель Уралмаша сообщил о пропаже своей супруги 19 июля. Он рассказал, что его 40-летняя жена ушла из дома вместе с двухлетним сыном еще 15 июля. Вечером того же дня женщина позвонила мужу и сообщила, что вместе с сыном находится в гостях, однако домой не вернулась даже спустя несколько дней. Мужчина искал родных самостоятельно, а затем обратился в полицию.

Нашли женщину медики скорой помощи: 20 июля они сообщили в полицию, что в одной из квартир того же дома, где живет семья, находится маленький ребенок с отравлением, сильным обезвоживанием и следами побоев. Прибывшие полицейские обнаружили в квартире пьяную женщину и ее двухлетнего сына, который был без сознания. Рядом с ребенком на полу лежала упаковка чистящего средства, которое малыш успел проглотить.

Мальчика доставили в больницу, врачам удалось стабилизировать его состояние, сейчас его жизнь вне опасности. Его мать доставили в полицию, где она объяснила, что не пила с начала года, так как была "закодирована", но 15 июля встретила свою знакомую, которая предложила выпить. На следующий день женщина пришла к подруге со своим сыном, однако вечером хозяйка квартиры уехала в отпуск, оставив приятельнице ключи от квартиры.