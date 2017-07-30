В Екатеринбурге мужчина ударил ножом в живот беременную жену

Врачам удалось спасти жизнь женщине и малышу.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.07.2017

Житель Екатеринбурга напал с ножом на свою беременную супругу. Все произошло вечером 29 июля в роддоме на Уралмаше по адресу переулок Суворовский,4. Мужчина нанес удар в живот. По информации Znak.com, женщина в этот момент лежала на сохранении.

Врачи провели экстренную операцию, благодаря чему удалось спасти жизнь матери и малышу. Сейчас они находятся в тяжелом состоянии.

В данный момент полиция начала розыск нападавшего. Сыщики также устанавливают его знакомых, чтобы через них выйти на подозреваемого.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!