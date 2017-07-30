В Екатеринбурге после аварии скончался депутат гордумы Нижнего Тагила Андрей Галахов

Он упал с квадроцикла 24 июля.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.07.2017
Депутат городской думы Нижнего Тагила Андрей Галахов скончался 30 июля в екатеринбургской больнице № 23. Он был госпитализирован 24 июля после падения с квадроцикла.
После аварии его доставили в больницу Кировограда, но затем перевезли в Екатеринбург. Он был прооперирован, но спасти жизнь Галахову не удалось.
– Вчера днем он скончался. Похороны, по предварительной информации, будут завтра, в Тагиле. Пока все, – цитирует АН «Между строк» спикера гордумы Нижнего Тагила Александра Маслова.
- 6 сентября Галахову должно было исполнится 59 лет.
- Андрей Галахов был зарегистрирован в качестве кандидата в депутаты Нижнетагильской городской думы седьмого созыва от "Единой России".
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