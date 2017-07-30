В Екатеринбурге против Горного университета завели два уголовных дела

Ректор Николай Косарев подал в отставку.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.07.2017

Фонд "100 лет Уральскому горному университету" попал в поле зрения областной прокуратуры из-за расхода средств от пожертвований. Кроме трат на конкурс "Мисс и мистер УГГУ", основной вопрос вызвал ремонт корпусов вуза, написал znak.com.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, полиция уже возбудила два уголовных дела: по статье "Покушение на мошенничество" и "Присвоение или растрата чужого имущества". Обвинений пока никому не предъявлено.

– Компания "Центр права и технологий" с УГГУ заключила договор на 4 миллиона рублей, по которому должна была оказывать услуги на международном студенческом фестивале "Сотрудничество-2016". Акты выполненных работ подписал первый проректор УГГУ Нияз Валиев. Но они в реальности не были выполнены, деньги перечислить тоже не успели, – уточнили в прокуратуре.

Второе уголовное дело возбуждено из-за конкурса "Мисс и мистер УГГУ — 2017".

– Студентам выписали материальную помощь, а потом с них собрали взносы, которые забрал режиссер мероприятия. Также на конкурс продавали и билеты: 400 штук по 100 рублей каждый. Информации, куда потрачены эти деньги, также нет, – сообщили в областном ведомстве.