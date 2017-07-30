В Екатеринбурге задержали мужчину, напавшего с ножом на беременную жену

Подозреваемого проверят на вменяемость.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.07.2017
В Екатеринбурге задержали Григория Г., который напал на свою беременную жену с ножом в 14-м роддоме.
Полицейские задержали подозреваемого у него дома, куда он вернулся спустя некоторое время. Возбуждено уголовное дело, назначены необходимые экспертизы, продолжается опрос свидетелей. Планируется также провести психиатрическую экспертизу мужчины.
В ближайшее время следствие предъявит обвинение Григорию и обратится в суд, который должен избрать меру пресечения. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.
- Напомним, нападение произошло в роддоме № 14 вечером 29 июля. Мужчина несколько раз ударил ножом свою беременную супругу, которая находилась в учреждении на сохранении. Врачи провели экстренную операцию и смогли спасти и женщину, и ребенка, однако они находятся в тяжелом состоянии.
- Рассказ пострадавшей о нападении читайте в материале НАШЕЙ.