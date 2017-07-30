В Екатеринбурге задержали мужчину, напавшего с ножом на беременную жену

Подозреваемого проверят на вменяемость.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.07.2017

Полицейские задержали подозреваемого у него дома, куда он вернулся спустя некоторое время. Возбуждено уголовное дело, назначены необходимые экспертизы, продолжается опрос свидетелей. Планируется также провести психиатрическую экспертизу мужчины.

В ближайшее время следствие предъявит обвинение Григорию и обратится в суд, который должен избрать меру пресечения. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.