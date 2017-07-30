Поворот с Кольцовского тракта на Уктус закрыли навсегда

Участок считается аварийным: в этом месте нет полос для разгона и торможения.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.07.2017

В Екатеринбурге с Кольцовского тракта нельзя будет повернуть на Яблоневую и проехать к Щербакова и Походной. Как уточнили НАШЕЙ на горячей линии "Управления автомобильных дорог", закрыли поворот навсегда, открывать проезд после ремонта не планируют.

Дорожники в конце июля закрыли на ремонт съезд с Кольцовского тракта на улицу Яблоневую, также здесь идет замена шумовых щитов.

Сейчас на Уктус с Кольцовского тракта можно съехать сразу после развязки на Объездной либо проехать около полутора километров и повернуть направо к ЖК "Светлый", а далее по Просторной, которая, как жалуются водители, находится в очень плохом состоянии.