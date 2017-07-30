Наверх
На свердловском водохранилище утонул мужчина
16:57, сегодня
В Екатеринбурге против Горного университета завели два уголовных дела
17:30, сегодня
Приставы начали искать машины уральских должников через камеры "Безопасного города"
16:53, сегодня
На Свердловскую область надвигаются дожди, грозы и град
16:46, сегодня
Льготы на капитальный ремонт
Группа ВТБ запускает эквайринг Alipay в России
16:45, сегодня
Видеонаблюдение, QR-коды и поквартирная агитация: в Свердловской области на выборах вводят новые методы
16:32, сегодня
Куйвашев на велике, а Ройзман пешком: на марафоне "Европа-Азия" появился велопробег
16:05, сегодня
ВТБ24 начинает прием карт American Express и China Union Pay
"Не бросайте трубку – расшифровку звонков прикрепите к жалобе": приставы объяснили, как избавиться от коллектора
15:38, сегодня
Трое грабителей вынесли из DNS в Екатеринбурге мобильников на полтора миллиона рублей
15:33, сегодня
Екатеринбуржцу, который бил своего ребенка головой об асфальт, дали 9 лет
15:23, сегодня
ВТБ24 в Свердловской области выплатил вкладчикам банка «Югра» половину возмещения
В ФАС рассказали, как изменятся тарифы после отмены роуминга внутри России
15:07, сегодня1
На окраине Екатеринбурга построят три улицы за полмиллиарда рублей
15:02, сегодня
В Екатеринбурге задержали мужчину, напавшего с ножом на беременную жену
14:26, сегодня
"Фрисби" раздает подарки
"Целовал, обнимал, а потом достал нож": екатеринбурженка, которую порезал муж прямо в роддоме, рассказала о происшествии
14:19, сегодня
Аэропорт Екатеринбурга запустил новые тарифы на парковку
14:08, сегодня
Под Екатеринбургом грибники нашли труп без головы
13:31, сегодня
Сергей Кульпин, ВТБ24: «Новая госпрограмма выведет автокредитование на новую высоту»
В Екатеринбурге после аварии скончался депутат гордумы Нижнего Тагила Андрей Галахов
13:28, сегодня
В Екатеринбурге водитель иномарки сбил 15-летнюю велосипедистку
13:03, сегодня
Стала известна личность екатеринбуржца, напавшего с ножом на беременную жену прямо в роддоме
12:42, сегодня
Сергей Кульпин, ВТБ24: «Все виды кредитования в УрФО выросли в первом полугодии»
Энергетики вернули екатеринбуржцам горячую воду на день раньше срока
12:34, сегодня2
"Мечты сбываются": екатеринбурженка-колясочница прыгнула с парашютом
12:16, сегодня
Поворот с Кольцовского тракта на Уктус закрыли навсегда
12:00, сегодня
Членство в СРО – обязательное требование для подрядчиков, работающих по договорам с Фондом капремонта
Над химзаводом в Красноуральске повисло желтое облако
11:51, сегодня
"Плавал и исчез под водой": полиция ищет свидетелей, которые видели в Исети тонущего мужчину
11:10, сегодня
Ночью в Юго-Западном ограбили магазин DNS
10:34, сегодня
Как визуально увеличить пространство маленьких комнат
В Екатеринбурге двухлетний ребенок, которого мать не кормила несколько дней, отравился чистящим средством
10:28, сегодня1
В Екатеринбурге водитель "Яндекс. Такси" едва не сбил пешехода и врезался в столб
09:48, сегодня
Жительница Каменска-Уральского откусила подруге мочку уха
09:22, сегодня
Клиенты малого бизнеса банка ВТБ смогут пополнять счет во всех банкоматах Группы
Как выбрать качественную стальную дверь?
09:21, сегодня
В России отменили бесплатный провоз багажа по невозвратным авиабилетам
09:16, сегодня
Жара, дожди и резкое похолодание: погода на неделе в Екатеринбурге будет переменчивой
08:31, сегодня
ВТБ24 заработал рекордную прибыль в первом полугодии
В Екатеринбурге мужчина ударил ножом в живот беременную жену
08:24, сегодня
Гороскоп на неделю с 31 июля по 6 августа 2017 года
08:00, сегодня
В ДТП под Невьянском легковушка с подростками улетела в кювет
19:09, 30.07.2017
Портфель привлеченных средств корпоративного филиала ВТБ в УрФО вырос на 36% до 97,7 млрд рублей
Авиакомпания «Уральские авиалинии» снова задержала несколько рейсов
18:20, 30.07.2017
Двух жителей Свердловской области отправили в колонию строгого режима за повторную езду в пьяном виде
17:34, 30.07.2017
Екатеринбургский "Автомобилист" всухую проиграл чешскому "Динамо"
16:28, 30.07.2017
ВТБ предлагает клиентам новый страховой продукт «МегаПолис»
На ремонт фасада Дворца молодежи в Екатеринбурге потратят 18 миллионов рублей
15:27, 30.07.2017
В Екатеринбурге велосипедисты проедут 70 километров в образах героев «Игры престолов»
13:55, 30.07.2017
Из-за ночного пожара в магазине на Уралмаше пришлось эвакуировать жильцов дома
12:19, 30.07.2017
Тест "Друг или портянка?" к Международному дню дружбы
11:00, 30.07.2017
Искупались в грязи и проползли под стреляющим БТРом: в Екатеринбурге прошла «Гонка Героев»
10:00, 30.07.2017
В Свердловской области сотрудники МЧС нагрянули с проверкой на «дикие пляжи»
09:52, 30.07.2017
Полосатая история: чем тигры Екатеринбургского зоопарка отличаются от своих собратьев из цирка
21:50, 29.07.20171
"Урал" вырвал ничью в матче с "Уфой"
18:59, 29.07.2017
Каждый шестой выпускник Уральского юридического института МВД закончил вуз с отличием
17:27, 29.07.2017
В Нижнем Тагиле пропали два подростка
17:05, 29.07.2017
Статистика пророчит нам победу: все, что нужно знать перед матчем "Урал" - "Уфа"
16:15, 29.07.2017
Ночью на Ботанике сгорели две фуры и ВАЗ
15:51, 29.07.2017
В Екатеринбурге появилась улица, названная в честь Героя России
15:02, 29.07.2017
Генка Курбаши с телебашни, фигуры на оперном, заговоренная площадь: НАША выбирает самую интересную городскую легенду
14:00, 29.07.2017

Видеонаблюдение, QR-коды и поквартирная агитация: в Свердловской области на выборах вводят новые методы

Видеонаблюдение, QR-коды и поквартирная агитация: в Свердловской области на выборах вводят новые методы
16+
Фото: Дмитрий Шевалдин / "Наша Газета"
В борьбу на должность губернатора официально включились пока четверо: Сергин, Ионин, Парфенов и Торощин.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.07.2017

За кресло губернатора Свердловской области будут бороться семь человек, сообщил 31 июля на пресс-конференции председатель Избирательной комиссии Свердловской области Валерий Чайников. Исполняющий обязанности главы на сегодня, Евгений Куйвашев, документы подал, но их еще не проверили.

Зарегистрированы семь кандидатов в губернаторы

Как рассказал Чайников, 26 июля 2017 начали принимать документы на выборы в местные органы самоуправления и в губернаторы. Было всего 11 кандидатов, 7 из них подали документы. На данный момент зарегистрированы четыре человека: Дмитрий Сергин, Дмитрий Ионин, Алексей Парфенов и Игорь Торощин. По троим еще идут проверки поданных документов: Евгению Куйвашеву, Константину Киселеву и Ивану Волкову. Остальные кандидаты не предоставили документы и до выборов допущены не были.

– До начала августа будут проверены все необходимые документы. Один из кандидатов выразил протест против муниципального фильтра, предоставив нам пустые бумаги. Но мы этого протеста и призыва бойкотировать выборы не понимаем. У нас 619 депутатов городских округов, еще есть из сельских, можно было найти время пообщаться с ними и взять их подписи. Было бы желание. О запретах для депутатов на подписи – это ерунда, — отметил Чайников. 

124 кандидата с судимостями

Глава избиркома также рассказал подробности про выборы в муниципалитетах.

– На местные выборы заявились 3081 кандидат от 53 органов, из них 1021 самовыдвиженцы, что составило 33,1 %. От 11 партий заявление подали 2060 человек: итого конкурс вышел по 4 человека на место. В 2016 году было меньше – по 3,5. 810 кандидатов пойдут от "Единой России", 250 от КПРФ, 610 от ЛДПР, от "Справедливой России" – 237, а также 21 человек от других партий - "Зеленые", "Пенсионеры за справедливость", "Родина". При этом 124 человека из кандидатов с судимостями (погашенными или снятыми), от нарушений ПДД до разбоя, — уточнил Валерий Чайников.

Избирательная кампания официально начнется 12 августа, все агитационные мероприятия кандидаты должны завершить до полуночи 9 сентября.  

Подсчет голосов – по QR-кодам

В этом году для удобства избирателей и повышения явки можно будет проголосовать на любом участке, независимо от прописки: для этого нужно будет заранее подать заявление. Пункты приема заявлений открыты в 80 территориальных комиссиях с 26 июля по 4 августа – это все администрации районов и городских округов. 125 пунктов будет работать в МФЦ по 3 число, с 30 августа по 4 сентября можно будет принести заявление прямо в тот участок, где житель захочет проголосовать.

– Также в этом году везде будет видеонаблюдение. В территориальных комиссиях его включат с 20 часов и до закрытия. Будем использовать новый способ подготовки протоколов – автоматизированный через QR-код. Хочется превысить хотя бы 42% явки. Не согласен с теми, кто призывает к бойкоту выборов. Важно призывать людей приходить голосовать. Будем ходить по домам, вручать приглашения, звать на выборы, рассказывать о кандидатах, – уточнил председатель областного избиркома.

Чайников также упомянул и о скандале с кандидатами в губернаторы Парфеновым и Иониным: за расклейку листовок было подано два заявления в полицию.

– Мы получили отказ в возбуждении дела об административном правонарушении из-за того, что не установлено, кто расклеивал материалы. Но раз листовки были в поддержку определенных кандидатов – пусть они и отвечают. Парфенова и Ионина уже предупредили об ответственности, – уточнил Чайников.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!

Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Марина Подкорытова, 31.07.2017, 16:32
Тэги: Знаменитости, Политика, Жизнь в городе
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
Культура ЗАГС Хэллоуин-2015 Транспорт Женщины Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Студенты Расстрел Лайфхак Баскетбол Бизнес Грипп Туризм Медицина В Екатеринбурге -40 градусов Скандалы Грипп в Екатеринбурге ДТП 9 мая Эксклюзив Война ритуальных агентств ЧМ-2018 Доска позора Растения Мотоциклы СМИ Деньги Футбол Выставки Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Мода Новости дня Военный репортаж Дорожные воины Школа ВУЗ Статистика Шоу-бизнес Знаменитости Ту 154 Хоккей Политика Приостановка полетов в Египет Смерть Горящие авто Биатлон Позитив Ошибки врачей Искусство Красота Голодовка в колонии Расстрел на Депутатской Скорая помощь Развлечения Транспортная реформа Дети Интервью Еда Строительство Мистика Гололед Скандал с Новиковым Ельцин-центр Недвижимость Музыка Необычное В Египте разбился самолет с российскими туристами Дороги Самолет Конкурсы Высокие технологии Истории 9 мая Снос монастыря на Качканаре Пусть говорят Мужчины ИГИЛ Кто заработал Фото Мультимедиа Кризис и санкции Крушение самолета под Ростовом Здоровье Образование Пожар Катастрофа Видео История успеха Репортаж Экономика Ловец покемонов Происшествия Криминал Общественный транспорт Интернет Рейтинг Розыск Екатеринбуржцы в разных странах Тест История Екатеринбурга Бэби-боксы Дом-2 Семья Коллекторы Рецензия Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Опрос Новости Обрушение крыши на Калинина Суд Афиша Сибирская язва Взрыв Слухи Горячее ЖКХ Путин Парковки Жизнь в городе Расписание Взятки Дело Пьянкова Секс Авто Производство Новости России Храм святой Екатерины ГИБДД Волейбол Животные Отношения Самолет Минобороны упал в Якутии Новый год Отдых Корь Религия Экономия Психология Мировые новости МЧС Спорт Убийство в Рахмангулово Отключение света Уралмаш, Эльмаш Убийство Ирины Вахрушевой Погода Приговор Лошагину Личное

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru