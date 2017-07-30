Видеонаблюдение, QR-коды и поквартирная агитация: в Свердловской области на выборах вводят новые методы

В борьбу на должность губернатора официально включились пока четверо: Сергин, Ионин, Парфенов и Торощин.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.07.2017

За кресло губернатора Свердловской области будут бороться семь человек, сообщил 31 июля на пресс-конференции председатель Избирательной комиссии Свердловской области Валерий Чайников. Исполняющий обязанности главы на сегодня, Евгений Куйвашев, документы подал, но их еще не проверили.

Зарегистрированы семь кандидатов в губернаторы

Как рассказал Чайников, 26 июля 2017 начали принимать документы на выборы в местные органы самоуправления и в губернаторы. Было всего 11 кандидатов, 7 из них подали документы. На данный момент зарегистрированы четыре человека: Дмитрий Сергин, Дмитрий Ионин, Алексей Парфенов и Игорь Торощин. По троим еще идут проверки поданных документов: Евгению Куйвашеву, Константину Киселеву и Ивану Волкову. Остальные кандидаты не предоставили документы и до выборов допущены не были.

– До начала августа будут проверены все необходимые документы. Один из кандидатов выразил протест против муниципального фильтра, предоставив нам пустые бумаги. Но мы этого протеста и призыва бойкотировать выборы не понимаем. У нас 619 депутатов городских округов, еще есть из сельских, можно было найти время пообщаться с ними и взять их подписи. Было бы желание. О запретах для депутатов на подписи – это ерунда, — отметил Чайников.

124 кандидата с судимостями

Глава избиркома также рассказал подробности про выборы в муниципалитетах.

– На местные выборы заявились 3081 кандидат от 53 органов, из них 1021 самовыдвиженцы, что составило 33,1 %. От 11 партий заявление подали 2060 человек: итого конкурс вышел по 4 человека на место. В 2016 году было меньше – по 3,5. 810 кандидатов пойдут от "Единой России", 250 от КПРФ, 610 от ЛДПР, от "Справедливой России" – 237, а также 21 человек от других партий - "Зеленые", "Пенсионеры за справедливость", "Родина". При этом 124 человека из кандидатов с судимостями (погашенными или снятыми), от нарушений ПДД до разбоя, — уточнил Валерий Чайников.

Избирательная кампания официально начнется 12 августа, все агитационные мероприятия кандидаты должны завершить до полуночи 9 сентября.

Подсчет голосов – по QR-кодам

В этом году для удобства избирателей и повышения явки можно будет проголосовать на любом участке, независимо от прописки: для этого нужно будет заранее подать заявление. Пункты приема заявлений открыты в 80 территориальных комиссиях с 26 июля по 4 августа – это все администрации районов и городских округов. 125 пунктов будет работать в МФЦ по 3 число, с 30 августа по 4 сентября можно будет принести заявление прямо в тот участок, где житель захочет проголосовать.

– Также в этом году везде будет видеонаблюдение. В территориальных комиссиях его включат с 20 часов и до закрытия. Будем использовать новый способ подготовки протоколов – автоматизированный через QR-код. Хочется превысить хотя бы 42% явки. Не согласен с теми, кто призывает к бойкоту выборов. Важно призывать людей приходить голосовать. Будем ходить по домам, вручать приглашения, звать на выборы, рассказывать о кандидатах, – уточнил председатель областного избиркома.

Чайников также упомянул и о скандале с кандидатами в губернаторы Парфеновым и Иониным: за расклейку листовок было подано два заявления в полицию.