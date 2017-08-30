Бухгалтера из Нижнего Тагила, которая присвоила 15 миллионов, отправили за решетку

Женщина проведет в колонии четыре года.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.08.2017

В Нижнем Тагиле вынесли приговор экс-бухгалтеру областного центра недвижимости. Как сообщает пресс-служба прокуратуры по Свердловской области, ее признали виновной по статье "присвоение".

В суде было доказано, что работаю главным бухгалетром в ведомстве с 2011 по 2015 год, женщина присвоила более 15,7 миллионов рублей. Делала она это следующим образом – вносила в реестры на зачисление заработной платы недостоверные сведения, изготавливала электронные платежные поручения и направляла их в банк для перечисления денег на ее карточки.

Суд отправил экс-бухгалтера на 4 года в исправительную колонию общего режима. Также с нее взыскали сумму свыше 14,8 млн рублей.

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