Первый по пробкам: с приходом осени в Екатеринбурге стало в два раза больше машин на дорогах

Наш город обогнал даже Петербург и Москву.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.08.2017

Столица Урала оказалась на первом месте по росту пробок к началу сентября, сообщили в пресс-службе Яндекса.

Представители компании, пользуясь данными сервиса "Яндекс", сравнили среднюю разность максимального балла пробок в начале сентября и начале августа 2014—16 годов.

Сразу после первого сентября загруженность дорог резко увеличивается, причем утренние заторы растут в три с лишним раза быстрее вечерних. А всего трафик увеличивается в 2,2 раза. Среди российских городов Екатеринбург стал лидером по пробкам, обогнав даже Москву и Санкт-Петербург.

При этом сам День знания, 1 сентября, не считается самым напряженным днем на дорогах Екатеринбурга. Даже утром, когда школьники собираются на линейки, максимальный балл на 0,4 ниже, чем в последнюю неделю августа.

Ситуация на дорогах ухудшается из-за возвращения горожан из отпусков, студентов и школьников на учебу, а также перекрытия дорог и ремонтных работ.

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