Экс-глава Верх-Исетского района Екатеринбурга обжаловал приговор суда

17 августа ему назначили 3 года колонии.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.08.2017

Бывший глава Верх-Исетского района Екатеринбурга Александр Бреденко, осужденный за взятки, обжаловал приговор. Апелляцию подал адвокат и сам Бреденко.

В ходе судебных заседаний было доказано, что в феврале этого года чиновник получил 150 тысяч рублей от предпринимателя взамен на покровительство. В итоге силовики поймали его с поличным.

В зале суда Бреденко заявил, что на эти деньги он должен был купить цветы и конфеты своим сотрудницам на 8 марта.

17 августа его признали виновным и назначили 3 года колонии общего режима.

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