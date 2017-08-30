Жители Екатеринбурга смогут пополнить «Екарту» онлайн

Однако у этого вида оплаты будет и свой минус.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.08.2017

С ноября этого года все пользователи "Екарты" смогут пополнить ее через интернет. Единственным минусом станет привязка к терминалу – если не приложить "Екарту" к устройству в течение суток после оплаты, деньги не поступят на счет.

– Горожане смогут зайти на наш сайт, ввести номер карты, оплатить по своему тарифу и после этого приложить её к специальному считывающему устройству. Один такой автомат уже появился на площади 1905 года. Сложно сделать систему так, чтобы она работала безопасно и у пользователей не возникало вопросов, но мы над этим сейчас работаем, – цитирует Е1 директора компании "И-Сеть" Павла Ведерникова.

Напомним, что в октябре этого года в метро Екатеринбурга можно будет попасть не только по "Екарте", но и по банковской карте.

Первый терминал уже стоит на станции "Площадь 1905 года".

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