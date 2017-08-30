Крышу рухнувшего здания на ЗиКе построят только к декабрю

16+ Фото: МЧС Свердловской области

Запуск работы нового здания намечен на 2018 год. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.08.2017 В среду, 30 октября, врио губернатора Свердловской области посетил на Машиностроительный завод имени Калинина и проверил, как продвигается строительство крыши рухнувшего корпуса. Сейчас на месте ЧП строятся новые колонны, но стройку завершат лишь в декабре этого года. При этом изначально ремонт планировали завершить осенью. В 2018 году в новое здание должны завезти оборудование и начать эксплуатацию. Напомним, что обвал крыши на ЗиКе произошел в ноябре 2016 года.

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