Крышу рухнувшего здания на ЗиКе построят только к декабрю

Запуск работы нового здания намечен на 2018 год.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.08.2017
В среду, 30 октября, врио губернатора Свердловской области посетил на Машиностроительный завод имени Калинина и проверил, как продвигается строительство крыши рухнувшего корпуса.
Сейчас на месте ЧП строятся новые колонны, но стройку завершат лишь в декабре этого года. При этом изначально ремонт планировали завершить осенью. В 2018 году в новое здание должны завезти оборудование и начать эксплуатацию.
- Напомним, что обвал крыши на ЗиКе произошел в ноябре 2016 года.
- Четыре человека погибли.
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