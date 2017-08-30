Международный терминал «Кольцово» реконструируют после ЧМ-2018

Он не менял свой облик уже 8 лет.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.08.2017

Аэропорт "Кольцово" начал поиск архитекторов и дизайнеров, которые должны будут преобразить международный терминал. Реконструкция начнется после чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Архитектурный конкурс пройдет в два этапа. Сначала будет проанализирован опыт и компетентность, после чего отберут шесть потенциальных претендентов.

Далее архитектурным бюро, допущенным к участию в основном этапе конкурса, предстоит разработать эскизные проекты интерьера аэропорта. Затем объявят победителя, после чего он приступит к завершению концепции и архитектурному проектированию.

Стоит добавить, что международный терминал "Кольцово" работает с 2009 года.

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