Возле стелы на границе Европы и Азии под Екатеринбургом появится парк

Городские власти объявят конкурс на благоустройство туркомплекса.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.08.2017

На границе Европы и Азии под Екатеринбургом благоустроят парк. Решение обновить туркомплекс "Европа-Азия" приняли на Координационном совете по развитию въездного и внутреннего туризма администрации Екатеринбурга.

Сегодня инфраструктура туристического комплекса включает обелиск, сувенирный павильон и сеть пешеходных дорожек с малыми архитектурными формами. Ландшафтный дизайн территории, временные строения и их оформление устарели и не соответствуют современным требованиям, сообщили в администрации города.

Замглавы администрации по организации значимых общероссийских и международных мероприятий Сергей Тушин поручил подготовить и провести конкурс на лучший проект благоустройства территории туркомплекса. Власти Екатеринбурга ожидают, что конкурс особенно заинтересует студентов архитектурных и дизайнерских направлений, однако принять участие сможет любой желающий.