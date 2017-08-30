Недостроенную телебашню в Екатеринбурге может снести компания, разбиравшая Кремль

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.08.2017
– Мы разбирали здание 14 корпуса московского Кремля. Сносили здания в условиях действующих производств на крупных промышленных предприятиях, демонтировали объекты повышенной опасности. Разбирали высотные объекты при помощи экскаваторов-разрушителей и систем алмазной резки. Заинтересованы в решении этой необычной задачи, – уточнил он.
– Ельцин был первым секретарем в Свердловском обкоме КПСС и предложил идею строительства масштабного объекта, куда планировалось перенести все телерадиовещательные мощности города. По его команде в Германии купили бетоносмесительную установку "Штеттер". Она делала все марки бетона требуемого качества и в необходимом объеме. На тот момент аналогов этой установки, ни в Свердловске, ни в СССР не было, – вспомнил эксперт.
- Телебашня и земельный участок под ней были переданы правительством Свердловской области "Ледовой арене", принадлежащей УГМК-Холдинг. На месте недостроя предложили построить арену для тренировок ХК "Автомобилист".
- Врио губернатора Евгений Куйвашев подтвердил, что башню будут сносить. Он заявил, что "никто серьезно не считает, что этот символ нужен городу".
- Россель снос башни не поддерживает.
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