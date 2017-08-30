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Недостроенную телебашню в Екатеринбурге может снести компания, разбиравшая Кремль

Недостроенную телебашню в Екатеринбурге может снести компания, разбиравшая Кремль
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Фото: ГСК "Реформа"
Там уточнили, что бетонная конструкция с годами стала только крепче.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.08.2017

Инженеры строительной компании, которая разбирала корпус московского Кремля, предложили свой способ сноса телебашни. Специалисты уверены, что демонтировать высотку можно с помощью экскаваторов и алмазной резки, но только с уже имеющимся опытом сноса зданий.
 
Как отметил гендиректор ГСК "Реформа" Григорий Фрич, специалистам компании приходилось выполнять работы на объектах высокого уровня сложности.

– Мы разбирали здание 14 корпуса московского Кремля. Сносили здания в условиях действующих производств на крупных промышленных предприятиях, демонтировали объекты повышенной опасности. Разбирали высотные объекты при помощи экскаваторов-разрушителей и систем алмазной резки. Заинтересованы в решении этой необычной задачи, – уточнил он.

Как рассказал заместитель гендиректора по производству Георгий Ярославцев, в 1983 году он лично участвовал в строительстве телебашни. 

– Ельцин был первым секретарем в Свердловском обкоме КПСС и предложил идею строительства масштабного объекта, куда планировалось перенести все телерадиовещательные мощности города. По его команде в Германии купили бетоносмесительную установку "Штеттер". Она делала все марки бетона требуемого качества и в необходимом объеме. На тот момент аналогов этой установки, ни в Свердловске, ни в СССР не было, – вспомнил эксперт. 

После того как немецкие специалисты установили и настроили оборудование, началось производство бетона. 
Основание башни построили очень быстро, месяца за три: работы велись круглосуточно. Строительство же самой башни заняло несколько лет. Для строительства использовали бетон марки 400. С годами он набрал прочность в разы больше предусмотренной проектом, также на объекте очень серьезное армирование внутри стен, что усложняет демонтаж.
  • Телебашня и земельный участок под ней были переданы правительством Свердловской области "Ледовой арене", принадлежащей УГМК-Холдинг. На месте недостроя предложили построить арену для тренировок ХК "Автомобилист".
  • Врио губернатора Евгений Куйвашев подтвердил, что башню будут сносить. Он заявил, что "никто серьезно не считает, что этот символ нужен городу".
  • Россель снос башни не поддерживает.

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Марина Подкорытова, 31.08.2017, 12:44
Тэги: Строительство, Жизнь в городе
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