Недостроенную телебашню в Екатеринбурге может снести компания, разбиравшая Кремль

Там уточнили, что бетонная конструкция с годами стала только крепче.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.08.2017

Инженеры строительной компании, которая разбирала корпус московского Кремля, предложили свой способ сноса телебашни . Специалисты уверены, что демонтировать высотку можно с помощью экскаваторов и алмазной резки, но только с уже имеющимся опытом сноса зданий. Как отметил гендиректор ГСК "Реформа" Григорий Фрич, специалистам компании приходилось выполнять работы на объектах высокого уровня сложности. – Мы разбирали здание 14 корпуса московского Кремля. Сносили здания в условиях действующих производств на крупных промышленных предприятиях, демонтировали объекты повышенной опасности. Разбирали высотные объекты при помощи экскаваторов-разрушителей и систем алмазной резки. Заинтересованы в решении этой необычной задачи, – уточнил он.

Как рассказал заместитель гендиректора по производству Георгий Ярославцев, в 1983 году он лично участвовал в строительстве телебашни.

– Ельцин был первым секретарем в Свердловском обкоме КПСС и предложил идею строительства масштабного объекта, куда планировалось перенести все телерадиовещательные мощности города. По его команде в Германии купили бетоносмесительную установку "Штеттер". Она делала все марки бетона требуемого качества и в необходимом объеме. На тот момент аналогов этой установки, ни в Свердловске, ни в СССР не было, – вспомнил эксперт.

После того как немецкие специалисты установили и настроили оборудование, началось производство бетона.

Основание башни построили очень быстро, месяца за три: работы велись круглосуточно. Строительство же самой башни заняло несколько лет. Для строительства использовали бетон марки 400. С годами он набрал прочность в разы больше предусмотренной проектом, также на объекте очень серьезное армирование внутри стен, что усложняет демонтаж.

Телебашня и земельный участок под ней были переданы правительством Свердловской области "Ледовой арене", принадлежащей УГМК-Холдинг. На месте недостроя предложили построить арену для тренировок ХК "Автомобилист".

Врио губернатора Евгений Куйвашев подтвердил, что башню будут сносить. Он заявил, что "никто серьезно не считает, что этот символ нужен городу".

Россель снос башни не поддерживает.

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