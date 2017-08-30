Прокуратура нашла в свердловских школах почти две сотни нарушений в преддверии 1 сентября

Проверки прошли накануне Дня знаний.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.08.2017

В Свердловской области прокуратура нашла почти две сотни нарушений в школах во время проверок накануне Дня знаний.

Ведомство проверило готовность школ к новому учебному году. Во время проверок обнаружили многочисленные нарушения законодательства, которые ущемляют права школьников на нормальные условия обучения, сообщили пресс-службе областной прокуратуры.

Так, в 22 школах Талицкого района отсутствует видеонаблюдение, так как администрация городского округа не выделяла средств на эти цели. Прокуратура направила в суд иск с требованием устранить нарушения. Суд иски удовлетворил, после чего в школах установили видеокамеры.

Кроме этого, на стадионах школ № 14 и № 18 в Артемовском не были закреплены футбольные ворота, что создавало опасную ситуацию для детей. Артемовская городская прокуратура внесла представление в местное управление образования, и нарушения устранили.

Также в ряде школ прокуратура обнаружила нарушения санитарных норм. Так, в ивдельской школе-интернате отваливалась штукатурка на фасаде, в кабинетах начальных классов не было раковин. Представление, выданное директору интерната, находится на рассмотрении.

В некоторых свердловских школах учебные классы не имели необходимого оборудования. Например, в Басмановской средней школе в кабинетах не было рабочих подъемно-поворотных стульев.

Кроме этого, возле ряда школ не были оборудованы тротуары, пешеходные переходы, отсутствовали знаки "Дети" и "лежачие полицейские".

Прокуратура направила в суд 26 исков, возбуждено 18 административных дел. Информация о результатах проверки направлена заместителю губернатора Свердловской области.

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