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Ради трамвая до Верхней Пышмы в Екатеринбурге снесут 17 зданий

Ради трамвая до Верхней Пышмы в Екатеринбурге снесут 17 зданий
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Если собственники не отдадут дома добровольно, их заберут через суд.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.08.2017

Строительство трамвайных путей из Екатеринбурга до Верхней Пышмы затронет несколько частных домов. С землей сравняют 17 зданий, в том числе дома № 184, 188, 190, 194, 196, 198, 200, 202, 202а на проспекте Космонавтов.

Также будут снесены здания на улицах Шефской и Березовой.

Если собственники не отдадут дома добровольно, администрация Екатеринбурга будет отбирать их через суд. Указ подписал сити-менеджер Александр Якоб.

– В случае добровольного согласия правообладателей изымаемой недвижимости на изъятие земельных участков и объектов недвижимого имущества заключить соглашения. В случае, если по истечении 90 дней со дня получения правообладателями изымаемой недвижимости проектов соглашений хотя бы один правообладатель не представил подписанное соглашение, обратиться в суд с иском о принудительном изъятии земельных участков, указанных в приложении № 2, и расположенных на них объектов недвижимого имущества, — сказано в документе.

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Олег Галимов, 31.08.2017, 17:20
Тэги: Новости дня, Суд, Общественный транспорт
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ммм31 августа 2017, 17:39
жили спокойно люди, не тужили... а тут напасть в виде сити-менеджера случилась:
"валите-ка вы люди с насиженных мест в какую-нибудь коморку в многоэтажке, нечего тут частный сектор плодить"
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э31 августа 2017, 17:50
До коли?
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Горожанин31 августа 2017, 18:03
им хоть выплатят стоимость жилища и земли? капец! жили поживали и вот на тебе! нельзя что-то другое придумать, мост или ещё что, чтобы не уничтожать всё что мешает?
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