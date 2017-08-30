В Екатеринбурге из-за споров с УФАС пока оставили две маршрутки, которые хотели отменить с 1 сентября

Контракты перевозчикам продлили автоматически.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.08.2017
В Екатеринбурге пока оставляют две маршрутки, которые должны были отменить с 1 сентября. Как пишет e1, речь идет о 024 и 070 маршрутах, движение по которым будут обеспечивать прошлые перевозчики.
Как уточняет источник, эти маршруты так и не были разыграны: никто не подал заявку на них. Сейчас конкурс заморожен, а перевозчики пожаловались на администрацию в Федеральную антимонопольную службу.
В мэрии Екатеринбурга уточнили, что пока для пассажиров ничего не изменится.
– Люди смогут ездить на этих маршрутах, пока ситуация с конкурсами не разрешится. Маршруты № 024 и № 070 продолжают двигаться, на время решения конфликта работа их продлена автоматически, – уточнили в администрации города.
- По условиям администрации, в контракте прописаны сложные требования: зеленый цвет транспортных средств, машины не старше 5 лет, минимум 60 ТС в парке и так далее. И договор заключался бы с перевозчиками всего на полтора года, а не на 5, как обычно.
- Управление ФАС проводит проверку требований, которые выставила мэрия в новых контрактах с перевозчиками.