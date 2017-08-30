Синоптики продлили предупреждение о высокой пожарной опасности в Свердловской области

В ближайшие дни в регионе потеплеет до плюс 27 градусов.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.08.2017

Уральские метеорологи продлили предупреждение о высокой пожарной опасности на территории Свердловской области.

По данным Уральского гидрометцентра, 31 августа – 2 сентября местами в регионе ожидается пожароопасная погода (четвертый класс горимости леса по региональной шкале). В ближайшие дни в Свердловской области не будет осадков, температура воздуха днем поднимется до плюс 25-28 градусов, прогнозируется ветер силой до 9 метров в секунду.

В Екатеринбурге потеплеет до плюс 25-27 градусов, дождей не будет. Ветер западный и юго-западный, силой до 7-9 метров в секунду.