Синоптики рассказали, какая погода будет 1 сентября

Небо над уральской столицей затянут облака, но осадков быть не должно.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.08.2017

Начало нового учебного года в Екатеринбурге пройдет в теплую и сухую погоду. Согласно прогнозу гидрометцентра России, воздух в уральской столице прогреется до +24.

Будет облачно, но без осадков. Ночью похолодает до +12.

В связи с приближением Дня знаний в городе осложняется ситуация на дорогах. Уже вечером 30 августа центр Екатеринбурга застрял в 9-бальных пробках.

Также стоит добавить, что в этом году собрать ребенка в школу влетело в "копеечку" жителям Екатеринбурга.

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