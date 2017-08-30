Свердловские власти потратят 300 миллионов на покупку акций «Титановой долины»

Решение выделить деньги Заксобрание одобрило еще в начале лета.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.08.2017
Свердловское правительство купит акции особой экономической зоны "Титановая долина" за 300 миллионов рублей.
Свердловская область купит 300 тысяч обыкновенных акций "Титановой долины". Покупку согласовали на заседании областного правительства 31 августа, сообщает Znak.com. Полученные деньги особая экономическая зона направит на строительство объектов инфраструктуры.
Решение выделить средства на покупку акций свердловское Законодательное собрание одобрило в начале лета этого года.
- Сейчас у "Титановой долины" есть 13 резидентов, готовых инвестировать 24 миллиарда рублей. Экономическая эффективность особой экономической зоны составляет 1,17 рубля на 1 рубль бюджетных денег. Сейчас на ее территории строится четыре завода.
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