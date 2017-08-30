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В Екатеринбурге из-за сноса части Макаровского моста перекроют движение транспорта

В Екатеринбурге из-за сноса части Макаровского моста перекроют движение транспорта
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Фото: Wikimedia Commons
Трамваи будут ходить по одной колее по очереди в обе стороны.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.08.2017

В Екатеринбурге перед сносом Макаровского моста будет частично перекрыто движение транспорта, сообщает ЕТВ. Технологические перекрытия потребуются для организации движения трамваев по мосту.
 
Все лето строители отсыпали низководный мост, с которого будут производить демонтаж части Макаровского моста, а затем возводить его дублер. На старом мосту уберут пешеходную часть со стороны лодочной станции и проезжую часть, в результате на мосту останется одна колея для трамваев, по которой составы будут ездить по очереди в обе стороны. Для автомобилей останется по одной полосе также в обе стороны.
 
Трамвайное движение планируется организовать по-новому уже в октябре 2017 года, а в ноябре начать демонтаж части старого моста. Движение автомобилей планируется перекрывать не более чем на 2-3 суток, чтобы организовать движение трамваев.
  • После сноса части моста реконструкция остановится до весны следующего года, когда начнется строительство дублера и укрепление оставшейся части моста. Эти работы закончатся к ноябрю 2019 года, вместе с ними завершится первый этап реконструкции. 
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Маша Шмурыгина, 31.08.2017, 09:09
Тэги: Строительство
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