В Екатеринбурге из-за сноса части Макаровского моста перекроют движение транспорта

Трамваи будут ходить по одной колее по очереди в обе стороны.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.08.2017

В Екатеринбурге перед сносом Макаровского моста будет частично перекрыто движение транспорта, сообщает ЕТВ. Технологические перекрытия потребуются для организации движения трамваев по мосту.

Все лето строители отсыпали низководный мост, с которого будут производить демонтаж части Макаровского моста, а затем возводить его дублер. На старом мосту уберут пешеходную часть со стороны лодочной станции и проезжую часть, в результате на мосту останется одна колея для трамваев, по которой составы будут ездить по очереди в обе стороны. Для автомобилей останется по одной полосе также в обе стороны.

Трамвайное движение планируется организовать по-новому уже в октябре 2017 года, а в ноябре начать демонтаж части старого моста. Движение автомобилей планируется перекрывать не более чем на 2-3 суток, чтобы организовать движение трамваев.