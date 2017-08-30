В Екатеринбурге на офисную технику для военных прокуроров потратят 16 миллионов рублей

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Победителя конкурса определят 14 сентября. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.08.2017 В Екатеринбурге на покупку офисной техники для военных прокуроров потратят 16 миллионов рублей. Конкурс объявило Главное управление обустройства войск. Новая офисная техника разместится в отреставрированном здании военной прокуратуры Центрального военного округа на улице Луначарского. В документах конкурса указано, что подрядчик должен закупить 95 системных блоков, 95 мониторов размером 23,8 дюйма, 190 комплектов беспроводных клавиатур и компьютерных мышек, 100 проводных телефонов. Кроме этого, военным прокурорам необходимы семь ноутбуков, 3 плотера, 100 шредеров для измельчения бумаги, два ламинатора, 90 многофункциональных устройств, включающих сканер, принтер и ксерокс) и шесть принтеров. Победителя конкурса определят 14 сентября. За эти работы он получит 16,3 миллиона рублей. Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми!

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, 31.08.2017, 16:55

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Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter Маша Шмурыгина , 31.08.2017, 16:55Тэги: Деньги Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

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