В Екатеринбурге на офисную технику для военных прокуроров потратят 16 миллионов рублей

Победителя конкурса определят 14 сентября.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.08.2017
В Екатеринбурге на покупку офисной техники для военных прокуроров потратят 16 миллионов рублей. Конкурс объявило Главное управление обустройства войск.
Новая офисная техника разместится в отреставрированном здании военной прокуратуры Центрального военного округа на улице Луначарского. В документах конкурса указано, что подрядчик должен закупить 95 системных блоков, 95 мониторов размером 23,8 дюйма, 190 комплектов беспроводных клавиатур и компьютерных мышек, 100 проводных телефонов.
Кроме этого, военным прокурорам необходимы семь ноутбуков, 3 плотера, 100 шредеров для измельчения бумаги, два ламинатора, 90 многофункциональных устройств, включающих сканер, принтер и ксерокс) и шесть принтеров.
- Победителя конкурса определят 14 сентября. За эти работы он получит 16,3 миллиона рублей.
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