В Горном университете открылась фотовыставка памяти жертв трагедии в Беслане

Страшные события 2004 года запечатлены на 40 снимках.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.08.2017

В Горном университете Екатеринбурга открылась фотовыставка посвященная теракту в школе №1 Беслана. На 40 снимках запечатлены события начала сентября 2004 года. Фотографии были переданы директором печально известной школы.

– Мы связались с директором музея бесланской школы № 1, попросили часть фотографий, которые там выставлены. Я сам был в этой школе вскоре после трагедии. Прошел каждый сантиметр, видел эти игрушки, цветы, простреленные стены. И меня, ветерана спецназа, который многое пережил, увиденное потрясло, заставило глубоко прочувствовать ужас произошедшего, – цитирует руководителя Уральской ассоциации "Центра этноконфессиональных исследований, профилактики экстремизма и противодействия идеологии терроризма" Сергея Павленко пресс-служба вуза.

Экспозицию оформили активисты студенческого центра патриотического воспитания Горного университета.

– Я считаю, что подростки, студенты тоже должны увидеть эти страдания детишек, их матерей. Это поможет им осознать, что такое терроризм, что такое отнятые жизни невинных людей. У каждого, кто побывает на выставке, что-то внутри изменится, – добавил Сергей Павленко.

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