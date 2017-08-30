В Кольцово на неделю перекроют улицу из-за ремонта на железнодорожных путях

Ограничения начнут действовать уже в воскресенье.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.08.2017
"Российские железные дороги" закроют автомобильное движение на одной из улиц в Кольцово. Как сообщается на сайте администрации Екатеринбурга, ограничение коснется улицы Испытателей на участке от Реактивной до Бахчиванджи.
– Перекрытие связано с ремонтными работами на железнодорожных путях, и продлится с 3 по 10 сентября. Специалисты организуют объезд закрытого участка по улицам Реактивной, Трактовой, Сибирскому тракту, улице Бахчиванджи, – рассказали в администрации Екатеринбурга.
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