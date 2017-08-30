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В Кольцово на неделю перекроют улицу из-за ремонта на железнодорожных путях

В Кольцово на неделю перекроют улицу из-за ремонта на железнодорожных путях
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Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга
Ограничения начнут действовать уже в воскресенье.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.08.2017

"Российские железные дороги" закроют автомобильное движение на одной из улиц в Кольцово. Как сообщается на сайте администрации Екатеринбурга, ограничение коснется улицы Испытателей на участке от Реактивной до Бахчиванджи.

– Перекрытие связано с ремонтными работами на железнодорожных путях, и продлится с 3 по 10 сентября. Специалисты организуют объезд закрытого участка по улицам Реактивной, Трактовой, Сибирскому тракту, улице Бахчиванджи, – рассказали в администрации Екатеринбурга.

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Игорь Труш, 31.08.2017, 20:36
Тэги: Дороги
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