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В расписании аэропорта Екатеринбурга появится рейс в Наманган

В расписании аэропорта Екатеринбурга появится рейс в Наманган
16+
Фото: vk.com/ural_airlines
Вылеты будут выполняться по субботам.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.08.2017

"Уральские авиалинии" запускают рейс Екатеринбург – Наманган (Узбекистан). 
 
Полеты из Екатеринбурга в Наманган и обратно начнутся с 16 сентября этого года. Рейсы будут выполняться на "Аэробусах" еженедельно по субботам. Вылет из Кольцово – в 03.05, прибытие в Наманган – в 05.55, сообщили в пресс-службе авиакомпании. Стоимость билета в одну сторону начинается от 14 тысяч рублей.
 
Наманган – второй по величине город Узбекистана (первый – столица Ташкент). Знаменит многовековой историей и курортами с источниками минеральной воды.

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Маша Шмурыгина, 31.08.2017, 16:21
Тэги: Самолет
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