В расписании аэропорта Екатеринбурга появится рейс в Наманган

Вылеты будут выполняться по субботам.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.08.2017

"Уральские авиалинии" запускают рейс Екатеринбург – Наманган (Узбекистан).

Полеты из Екатеринбурга в Наманган и обратно начнутся с 16 сентября этого года. Рейсы будут выполняться на "Аэробусах" еженедельно по субботам. Вылет из Кольцово – в 03.05, прибытие в Наманган – в 05.55, сообщили в пресс-службе авиакомпании. Стоимость билета в одну сторону начинается от 14 тысяч рублей.

Наманган – второй по величине город Узбекистана (первый – столица Ташкент). Знаменит многовековой историей и курортами с источниками минеральной воды.

С 30 октября "Уральские авиалинии" запускают регулярный рейс из Екатеринбурга в Верону. Рейсы будут выполняться каждую субботу. Стоимость билетов стартует от 14,2 тысячи рублей в одну сторону.

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