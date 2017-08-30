В школах Екатеринбурга не хватает учителей начальных классов

Причина – большое количество первоклассников.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.08.2017
В екатеринбургских школах не хватает учителей начальных классов. Об острой нехватке педагогов рассказала в эфире Десятого канала глава департамент образования городской администрации Екатерина Сибирцева.
По словам Сибирцевой, в Екатеринбурге колоссально не хватает учителей начальной школы из-за большого количества первоклассников.
– Учитель начальной школы – сегодня самый дефицитный работник для большинства образовательных организаций. Есть некий дефицит учителей русского языка и литературы, математики, иностранного языка, но мы это достаточно легко закроем. А начальная школа – это самое сложное, – рассказала начальник департамента образования.
- При этом школы укомплектованы на 100 процентов. В 2017 году в Екатеринбурге 149 тысяч школьников, все 163 школы города начнут работу 1 сентября.
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