В Свердловской области 150 тысяч должников получат уведомления об отключении света

У потребителей будет 30 дней, чтобы выплатить задолженность.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.08.2017

В Свердловской области 150 тысяч человек, накопивших долг за электроэнергию, получат уведомления об ограничении электричества, сообщает "ЭнергосбыТ Плюс".

Квитанции, которые пришлют должникам, являются одновременно уведомлениями об ограничении электроэнергии. Если должник, получив уведомление, не выплатит деньги в течение 30 дней, то в его жилье отключат свет. Такие квитанции придут потребителям с долгом от тысячи рублей и периодом неплатежа от двух месяцев.

Ранее в компании сообщили о планах отключить электричество в домах 300 должников в Свердловской области. Лишиться света рискуют должники, которые не платят по счетам более месяцев, сумма долга при этом играть роли не будет. С начала 2017 года энергетики могут уведомлять должников об отключении услуг любыми способами, которые фиксируют дату, включая СМС-сообщения и письма по электронной почте.

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