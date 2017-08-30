В Свердловской области открылась горячая линия по правам избирателей

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.08.2017
Омбудсмен по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова запустила горячую телефонную линию, задача которой обеспечить прозрачность губернаторских выборов и защитить права избирателей.
Телефоны: +7 (343) 354-00-41, 8 967 633-72-41.
– Позвонив на "Горячую линию" можно получить консультацию по вопросам, связанным с проведением выборов. Задать вопросы или сообщить о фактах нарушений можно и в интернет-приемной уполномоченного по правам человека в Свердловской области, – говорится в заявлении.
Как показала практика, такие горячие линии помогают гражданам быстро решать многие вопросы и пресекают возможные нарушения на выборах.
- Напомним, что выборы губернатора Свердловской области пройдут 10 сентября.
- На пост главы региона претендуют шесть человек.
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