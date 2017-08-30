Лекарства будут использоваться для лечения онкологии.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.08.2017
В Свердловской области запустят производство радиоактивных препаратов, которые используются в ядерной медицине и промышленности.
Производить препараты будут в Институте реакторных материалов, который входит в научный дивизион Росатома. Институт расположен в городе Заречном. Экспертный Совет Фонда технологического развития Свердловской области дал добро на выделение региональной части займа в размере 100 миллионов рублей, которые пойдут на организацию высокотехнологичного производства радиофармпрепаратов и радиационных источников для ядерной медицины и промышленности, сообщили в пресс-службе Росатома.
Ожидается, что около 70 процентов средств выделит Фонд развития промышленности. На первом этапе производство будет ориентироваться на экспорт. Планируется, что окупаться оно будет благодаря заказам зарубежных заказчиков.
- Институт будет производить трихлорид лютеций-177, который за рубежом используется для лечение нейроэндокринных опухолей. Препарат убивает раковые клетки не только первичной опухоли, но и метастазов, что дает надежду на ремиссию даже на последних стадиях онкологии.
- Институт реакторных материалов исследует материалы для атомной энергетики и производит радиоактивные изотопы.
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