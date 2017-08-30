Лекарства будут использоваться для лечения онкологии.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.08.2017

В Свердловской области запустят производство радиоактивных препаратов, которые используются в ядерной медицине и промышленности.

Производить препараты будут в Институте реакторных материалов, который входит в научный дивизион Росатома. Институт расположен в городе Заречном. Экспертный Совет Фонда технологического развития Свердловской области дал добро на выделение региональной части займа в размере 100 миллионов рублей, которые пойдут на организацию высокотехнологичного производства радиофармпрепаратов и радиационных источников для ядерной медицины и промышленности, сообщили в пресс-службе Росатома.

Ожидается, что около 70 процентов средств выделит Фонд развития промышленности. На первом этапе производство будет ориентироваться на экспорт. Планируется, что окупаться оно будет благодаря заказам зарубежных заказчиков.

Институт будет производить трихлорид лютеций-177, который за рубежом используется для лечение нейроэндокринных опухолей. Препарат убивает раковые клетки не только первичной опухоли, но и метастазов, что дает надежду на ремиссию даже на последних стадиях онкологии.

Институт реакторных материалов исследует материалы для атомной энергетики и производит радиоактивные изотопы.

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